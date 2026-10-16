जीजा ने साली के कैरेक्टर पर उठाया ऐसा सवाल… जलने से हुई महिला की मौत, 2024 में अपनी मर्जी से की थी शादी

Woman Suicide Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 28 वर्षीय महिला की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उसके जीजा को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच के अनुसार, मुंगेली जिले में एक शादी समारोह के दौरान महिला के चरित्र पर लांछन लगाकर विवाद किया गया था। महिला ने अपने मृत्यु पूर्व कथन में इस विवाद के कारण मानसिक तनाव में आने की बात कही थी। जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मल्हार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत अपराध दर्ज किया है।