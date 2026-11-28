CG School Education: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शासकीय स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने निर्देश जारी किए हैं कि जिले के सभी शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन अब वीएसके (VSK) ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही किया जाएगा। यह व्यवस्था नवंबर महीने के वेतन से अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है।