CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी ने आदेश जारी कर जिले में पदस्थ 8 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की नई पदस्थापना की है। इस बदलाव के तहत मरवाही और पेण्ड्रा थाने के प्रभारियों की जिम्मेदारी बदली गई है। इसके अलावा खोडरी और सिवनी पुलिस चौकी में भी फेरबदल किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना स्थल पर तत्काल आमद देने के निर्देश जारी किए गए हैं।