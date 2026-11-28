CG Police Transfer: पुलिस विभाग का बड़ा फेरबदल!(photo-patrika)
CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी ने आदेश जारी कर जिले में पदस्थ 8 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की नई पदस्थापना की है। इस बदलाव के तहत मरवाही और पेण्ड्रा थाने के प्रभारियों की जिम्मेदारी बदली गई है। इसके अलावा खोडरी और सिवनी पुलिस चौकी में भी फेरबदल किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना स्थल पर तत्काल आमद देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के तहत जिले के विभिन्न थानों और पुलिस चौकियों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल में कुल 8 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नई पदस्थापना दी गई है।
इस बदलाव के तहत थाना और चौकी स्तर पर जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिसकर्मियों को नए कार्यस्थल पर भेजा गया है। मरवाही और पेण्ड्रा थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी में बदलाव के साथ खोडरी और सिवनी पुलिस चौकी में भी नई पदस्थापना की गई है।
पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी ने आदेश में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अपनी नवीन पदस्थापना स्थल पर आमद देने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुपालन में सभी संबंधित पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारी संभालनी होगी।
थाना और चौकी स्तर पर पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की रोकथाम, मामलों की विवेचना और आम नागरिकों की शिकायतों का निराकरण करने की होती है। नई पदस्थापना के बाद संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था का संचालन करेंगे।
जिले में हुए इस प्रशासनिक बदलाव के बाद मरवाही, पेण्ड्रा, खोडरी और सिवनी में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव होगा। पुलिस अधीक्षक के जारी आदेश के मुताबिक कुल 8 अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना बदली गई है। हालांकि, स्थानांतरित पुलिसकर्मियों के नाम, पद और नई पदस्थापना की विस्तृत सूची फिलहाल उपलब्ध नहीं है।