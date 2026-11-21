CG Police Transfer Posting Fraud: छत्तीसगढ़ में ठगी और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार दीपक उर्फ अंबेडकर टंडन के संपर्कों और नेटवर्क को लेकर नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब जानकारी सामने आई है कि पुलिस विभाग के 8 से 10 कर्मचारी भी उसके झांसे में आकर लाखों रुपये गंवा चुके हैं। आरोप है कि दीपक ने इन पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर-पोस्टिंग कराने का भरोसा देकर रकम ली थी, लेकिन न तो उनका काम कराया और न ही पैसे वापस किए। पुलिसकर्मी होने के कारण वे खुलकर शिकायत करने से बच रहे हैं। फिलहाल तेलीबांधा पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके बैंक खातों, लेन-देन और संपर्कों की जानकारी जुटा रही है।