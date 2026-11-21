छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर पुलिसकर्मियों से ठगी(photo-patrika canva create)
CG Police Transfer Posting Fraud: छत्तीसगढ़ में ठगी और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार दीपक उर्फ अंबेडकर टंडन के संपर्कों और नेटवर्क को लेकर नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब जानकारी सामने आई है कि पुलिस विभाग के 8 से 10 कर्मचारी भी उसके झांसे में आकर लाखों रुपये गंवा चुके हैं। आरोप है कि दीपक ने इन पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर-पोस्टिंग कराने का भरोसा देकर रकम ली थी, लेकिन न तो उनका काम कराया और न ही पैसे वापस किए। पुलिसकर्मी होने के कारण वे खुलकर शिकायत करने से बच रहे हैं। फिलहाल तेलीबांधा पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके बैंक खातों, लेन-देन और संपर्कों की जानकारी जुटा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, दीपक ने पुलिस विभाग के 8 से 10 कर्मचारियों को मनचाही जगह पर ट्रांसफर या पोस्टिंग कराने का भरोसा दिया था। इसके बदले उनसे लाखों रुपये लिए गए। आरोप है कि रकम लेने के बाद भी न तो संबंधित पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हुआ और न ही दीपक ने पैसे लौटाए। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी होने के कारण वे अपनी शिकायत सार्वजनिक करने से बच रहे हैं। इसके अलावा कुछ अधिकारियों और अन्य प्रभावशाली लोगों से भी इसी तरह रकम लेने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब इन दावों की जांच कर रही है।
दीपक के संपर्क में कई प्रभावशाली लोगों के होने की बात भी सामने आई है। वीआईपी रोड स्थित उसके होटल में पुलिस अधिकारियों, डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों और अन्य रसूखदार लोगों का आना-जाना बताया जा रहा है। दीपक ने सोशल मीडिया पर कई बड़े नेताओं के साथ खिंचवाई गई तस्वीरें भी साझा की थीं। आरोप है कि वह इन संपर्कों और तस्वीरों का इस्तेमाल लोगों पर प्रभाव जमाने के लिए करता था। एक भाजपा नेत्री से भी लाखों रुपये की ठगी किए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस संभावित पीड़ितों और इन संपर्कों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।
फिलहाल तेलीबांधा पुलिस दीपक से लगातार पूछताछ कर रही है। उसके बैंक खातों, लेन-देन और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है। इससे पहले बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। इसके बाद रायपुर पुलिस भी दो बार उसकी पुलिस रिमांड ले चुकी है। कई दौर की पूछताछ के बावजूद ठगी की रकम, कथित संपर्कों और पूरे नेटवर्क को लेकर अब तक कोई बड़ा सुराग सामने नहीं आया है। पुलिस इन सभी पहलुओं को जोड़कर जांच आगे बढ़ा रही है।
जांच में दीपक के तीन मोबाइल फोन और उसके होटल का डीवीआर अहम कड़ी माने जा रहे हैं। ये उपकरण फिलहाल बिलासपुर पुलिस के पास जब्त हैं और उनकी जांच की जा रही है। मोबाइल फोन में मौजूद बातचीत, संपर्कों, फोटो-वीडियो और डिजिटल लेन-देन से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर उसके नेटवर्क की जानकारी मिल सकती है।
वहीं, होटल के डीवीआर से वहां आने-जाने वाले लोगों और उसकी गतिविधियों से जुड़े सुराग मिलने की संभावना है। पुलिस को उम्मीद है कि इन डिजिटल साक्ष्यों की जांच पूरी होने के बाद ठगी और ब्लैकमेलिंग से जुड़े अन्य नाम और तथ्य सामने आ सकते हैं।
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