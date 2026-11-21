CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनदर्शन कार्यक्रम 26 नवंबर 2026, गुरुवार को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेशभर से आने वाले आम नागरिकों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं, मांगें और सुझाव सुनेंगे। कार्यक्रम राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में होगा। जनदर्शन का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान नागरिकों को अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखने का अवसर मिलेगा।