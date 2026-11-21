कैट के अनुसार शादियों में अक्सर लोग उम्मीद से ज्यादा दिल खोलकर खर्च करते है। अनुमान के अनुसार अधिकांश शादियों में 10 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। इसमें विवाह की तैयारियों से लेकर विदाई और टूरिज्म भी शामिल है। लक्जरी शादियों में जहां करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में 1 से 5 लाख तक खर्च हो जाते है। बता दें कि 15 दिसंबर के बाद मलमास प्रारंभ होने के कारण इस अवधि में विवाह एवं अन्य मांगलिक आयोजनों पर विराम लग जाएगा।