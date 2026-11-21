सोना-चांदी में भारी गिरावट, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
Gold Silver Price Crash: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। कभी ऊंचाई पर पहुंच चुके सोने और चांदी के भाव अब नीचे आ रहे हैं। इससे उन लोगों को झटका लगा है, जिन्होंने दिवाली से पहले ऊंची कीमतों पर सोना-चांदी खरीदा था। वहीं, कीमतों में गिरावट से उन लोगों को राहत मिली है, जो शादी-ब्याह के सीजन में सोने-चांदी के आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के सराफा बाजार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कम होते दाम के बीच खरीदारों की उम्मीदें बढ़ी हैं। सराफा कारोबारियों को भी शादी के सीजन में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है।
बाजार के जानकारों के मुताबिक, सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट को केवल खरीदारी के नजरिए से ही नहीं, बल्कि लंबी अवधि के निवेश के अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि, बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। ऐसे में निवेश करने वालों को बाजार की स्थिति समझकर फैसला लेने की सलाह दी जा रही है।
राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 28 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं, चांदी का भाव 1 लाख 56 हजार रुपए प्रति किलोग्राम रहा। बाजार में शनिवार और रविवार को भी यही भाव बने रहने की संभावना जताई जा रही है।
कीमतों में आई इस गिरावट से उन परिवारों को राहत मिल सकती है, जिनके घरों में शादी की तैयारियां चल रही हैं। शादी के सीजन में सोने के गहनों की खरीदारी पर परिवारों का अच्छा-खासा बजट खर्च होता है। ऐसे में भाव कम होने से खरीदारों को पहले के मुकाबले कुछ राहत मिल सकती है। खासकर उन लोगों के लिए यह समय महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से कीमतें कम होने का इंतजार कर रहे थे।
सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट का अंदाजा पिछले 10 महीनों के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू के मुताबिक, जनवरी 2026 में सोने की कीमत लगभग 1 लाख 86 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम थी। अब यह घटकर 1 लाख 28 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई है। यानी इस दौरान सोने की कीमत में करीब 58 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है।
इसी तरह चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जनवरी 2026 में चांदी का भाव लगभग 4 लाख 20 हजार रुपए प्रति किलोग्राम था, जो अब घटकर 1 लाख 56 हजार रुपए प्रति किलोग्राम रह गया है। इस हिसाब से चांदी की कीमत में करीब 2 लाख 64 हजार रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई है।
हरख मालू का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अच्छा अवसर साबित हो सकती है। जिन लोगों का नजरिया लंबे समय के निवेश का है, वे मौजूदा कीमतों पर बाजार की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। हालांकि, सोने-चांदी के भाव में आगे भी उतार-चढ़ाव संभव है।
सराफा बाजार में कीमतों में गिरावट के बीच अब कारोबारियों की नजर शादी के सीजन पर है। उन्हें उम्मीद है कि कम भाव का फायदा उठाने के लिए ग्राहक खरीदारी के लिए बाजार पहुंचेंगे। आने वाले दिनों में सराफा बाजार में ग्राहकों की हलचल बढ़ सकती है।
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