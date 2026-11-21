Gold Silver Price Crash: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। कभी ऊंचाई पर पहुंच चुके सोने और चांदी के भाव अब नीचे आ रहे हैं। इससे उन लोगों को झटका लगा है, जिन्होंने दिवाली से पहले ऊंची कीमतों पर सोना-चांदी खरीदा था। वहीं, कीमतों में गिरावट से उन लोगों को राहत मिली है, जो शादी-ब्याह के सीजन में सोने-चांदी के आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के सराफा बाजार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कम होते दाम के बीच खरीदारों की उम्मीदें बढ़ी हैं। सराफा कारोबारियों को भी शादी के सीजन में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है।