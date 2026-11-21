छत्तीसगढ़ के उत्तर और मध्य हिस्सों में बारिश के आसार (Photo Source- Patrika Create)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में नवंबर के महीने में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। चक्रवाती तूफान 'अकवान' के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। कहीं हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं बादल जमकर बरस रहे हैं। मौसम में आए इस बदलाव ने लोगों को एक बार फिर छाता और गर्म कपड़े दोनों तैयार रखने की स्थिति में ला दिया है। मौसम विभाग ने शनिवार, 21 नवंबर को प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं, एक-दो स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज-चमक, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम केंद्र रायपुर ने सुबह 4 बजे जारी अल्पकालिक येलो अलर्ट में पेंड्रा रोड, कोरबा, जांजगीर, बिलासपुर और मुंगेली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। यह चेतावनी सुबह 7 बजे तक प्रभावी थी। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले दो दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है।
मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिणी तटीय ओडिशा और उससे लगे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास चक्रवाती मौसम प्रणाली का प्रभाव बना हुआ है। इसी के चलते छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। चक्रवाती तूफान 'अकवान' कमजोर पड़ने के बावजूद उसका प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
मौसम प्रणाली के आगे बढ़ने और कमजोर होने के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम में अचानक आए इस बदलाव के कारण दिन के तापमान और रात के मौसम पर भी असर पड़ने की संभावना है। बादल छाए रहने और बारिश होने से कुछ इलाकों में ठंड का अहसास बढ़ सकता है।
मौसम केंद्र रायपुर की ओर से 21 नवंबर को सुबह 4 बजे जारी अल्पकालिक येलो अलर्ट में पांच क्षेत्रों के लिए चेतावनी दी गई थी। इनमें पेंड्रा रोड, कोरबा, जांजगीर, बिलासपुर और मुंगेली शामिल हैं। इन क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई थी। यह अलर्ट सुबह 7 बजे तक मान्य था। इसके अलावा प्रदेश के व्यापक मौसम पूर्वानुमान में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की है। ऐसे मौसम में लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचने की सलाह दी जाती है।
बारिश के साथ प्रदेश में तेज हवाओं का असर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, 21 नवंबर को कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। तेज हवाओं और गरज-चमक के कारण खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में शनिवार के बाद भी मौसम की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी होगा।
प्रदेश में पिछले मौसम अवलोकन के दौरान कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, नया बाराद्वार में सबसे अधिक 3 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बसना, छुरा, बागबाहरा और मालखरौदा में 2-2 सेंटीमीटर बारिश हुई। वहीं सरायपाली, पिथौरा, शिवरीनारायण, कोमाखान, चंद्रपुर, महासमुंद, नवागढ़, गरियाबंद, गोबरा नवापारा, राजिम, हसौद और पलारी में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इन आंकड़ों से साफ है कि चक्रवाती मौसम प्रणाली का असर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर अपेक्षाकृत अधिक वर्षा दर्ज की गई।
मौसम विभाग के 20 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे जारी विश्लेषण के अनुसार, दक्षिणी तटीय ओडिशा के ऊपर बना डीप डिप्रेशन, जो पहले गंभीर चक्रवाती तूफान 'अकवान' था, उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा था। पिछले छह घंटों के दौरान यह सिस्टम लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ा था। उस समय इसकी स्थिति 20.0 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 84.9 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास दर्ज की गई थी।
यह ओडिशा के गोपालपुर से करीब 80 किलोमीटर उत्तर, अंगुल से 90 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम और पुरी से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर पश्चिम में स्थित था। मौसम विभाग ने इसके आगे बढ़ते हुए कमजोर होकर डिप्रेशन और फिर स्पष्ट कम दबाव वाले क्षेत्र में बदलने का अनुमान जताया था। हालांकि, सिस्टम के कमजोर पड़ने के बाद भी इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।
राजधानी रायपुर में भी शनिवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, शहर में आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा। एक-दो स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। रायपुर का अधिकतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बादलों की मौजूदगी और बारिश के कारण दिन के समय धूप का असर कम रह सकता है। प्रदेश के तापमान की बात करें तो पिछले मौसम अवलोकन में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में रिकॉर्ड किया गया।
चक्रवाती तूफान 'अकवान' के कमजोर पड़ने के बावजूद छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। कुछ इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं का असर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में लोगों को मौसम की चेतावनियों पर ध्यान देने और बारिश या आकाशीय बिजली के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने की जरूरत है।
किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को भी मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अपनी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। नवंबर में ठंड बढ़ने के बीच बारिश ने प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल दिया है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि चक्रवाती प्रणाली का असर कब तक बना रहता है और आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंड कितनी तेजी से बढ़ती है।
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