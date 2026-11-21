मौसम केंद्र रायपुर की ओर से 21 नवंबर को सुबह 4 बजे जारी अल्पकालिक येलो अलर्ट में पांच क्षेत्रों के लिए चेतावनी दी गई थी। इनमें पेंड्रा रोड, कोरबा, जांजगीर, बिलासपुर और मुंगेली शामिल हैं। इन क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई थी। यह अलर्ट सुबह 7 बजे तक मान्य था। इसके अलावा प्रदेश के व्यापक मौसम पूर्वानुमान में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की है। ऐसे मौसम में लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचने की सलाह दी जाती है।