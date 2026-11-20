Lok Adalat: रायपुर में लंबे समय से लंबित ट्रैफिक ई-चालान के मामलों के निराकरण के लिए वाहन चालकों और वाहन स्वामियों को एक और मौका मिलने जा रहा है। आगामी 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में शहर में जारी किए गए लंबित ई-चालान प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए यातायात पुलिस ने वाहन स्वामियों से पहले ही पंजीयन कराने की अपील की है। यातायात पुलिस के अनुसार, लोक अदालत में 23 जनवरी 2025 से 6 फरवरी 2026 के बीच जारी किए गए लंबित ई-चालान प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। ऐसे वाहन स्वामी जिनके वाहनों पर इस अवधि के दौरान ई-चालान जारी हुए हैं और उनका भुगतान या निराकरण अब तक नहीं हुआ है, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।