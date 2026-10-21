E-Challan: बिना बताए कट रहे ई-चालान! ऐप पर खुला हजारों के जुर्माने का राज, वाहन मालिकों को लगा झटका

यह खुलासा तब हो रहा है, जब वाहन चालक परिवहन विभाग के मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं। परेशानी तब बढ़ रही है, जब वाहन मालिक को लंबे समय तक चालान की जानकारी ही नहीं होती। बाद में रिकॉर्ड खंगालने या किसी दूसरे काम के सिलसिले में बकाया चालान का पता चलता है। कुछ मामलों में जुर्माने की राशि 20 हजार रुपए तक होने का दावा किया जा रहा है।