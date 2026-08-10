चालान में देरी और ई-साक्ष्य में लापरवाही पड़ी भारी! बिलासपुर के 18 थाना प्रभारियों को मिली ये सजा, एसएसपी ने दिए सख्त निर्देश

नवीन आपराधिक कानून के तहत निर्धारित 60 और 90 दिन की समय-सीमा में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश नहीं करने पर एसएसपी रजनेश सिंह ने कई थाना प्रभारियों को चेतावनी दी गई है। इनमें तोपसिंह नवरंग (बिल्हा), राजेश मिश्रा (सीपत), कृष्णचंद्र सिदार (मस्तूरी), अवनीश पासवान (तखतपुर), देवेश सिंह राठौर (सिटी कोतवाली), विवेक पाण्डेय (कोनी), किशोर कैंवट (सिविल लाइन), उमेश साहू (सकरी), भावेश शेण्डे (चकरभाठा), रविन्द्र अनंत (तारबाहर), कमला एसाम (पचपेड़ी), दामोदर मिश्रा (हिर्री), निलेश पाण्डेय (रतनपुर), मानकुंवर सिदार (महिला थाना), उत्तम साहू (अजाक), रजनीश सिंह (तोरवा), वाय.पी. सिंह (सिरगिट्टी) और प्रसाद सिन्हा (रेंज साइबर थाना) शामिल हैं।