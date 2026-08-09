बिलासपुर में सड़क के बीच बिजली खंभे लगाने पर सख्त हुए डिप्टी CM अरुण साव, जांच के निर्देश, 4 अफसरों को शो-कॉज नोटिस

ऐतिहासिक नगरी मल्हार और रतनपुर के समन्वित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसमें विरासत, पर्यटन और भविष्य की जरूरतों को शामिल किया जाएगा। साव ने प्रधानमंत्री आवास, अधोसंरचना और स्वच्छता कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की समीक्षा में बताया गया कि 804 सिंगल विलेज योजनाओं में से 310 पूरी हो चुकी हैं और 219 ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं। साव ने इनके रखरखाव में जनभागीदारी बढ़ाने तथा जल संरक्षण को लेकर गांवों में जागरूकता बढ़ाने को कहा।