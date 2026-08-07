छत्तीसगढ़ के LPG उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, अब ऑनलाइन बुकिंग के 3 घंटे में घर पहुंचेगा सिलेंडर, जानें कैसे

LPG सिलेंडर की एक्सप्रेस डिलीवरी (फोटो सोर्स- ANI)
LPG Cylinder Online Booking: छत्तीसगढ़ के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद कई दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियनऑयल ने बिलासपुर में 10 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) कंपोजिट सिलेंडर की एक्सप्रेस डिलीवरी सेवा शुरू की है। इस सुविधा के तहत उपभोक्ताओं को बुकिंग के अधिकतम तीन घंटे के भीतर सिलेंडर उनके घर तक पहुंचाने का दावा किया गया है। रायपुर के बाद बिलासपुर इस सुविधा से जुड़ने वाला प्रदेश का दूसरा प्रमुख शहर बन गया है।
नई सेवा के तहत उपभोक्ता ब्लिंकिट, इंडियनऑयल वन ऐप और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुकिंग करने पर उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी का कहना है कि यह व्यवस्था शहरी उपभोक्ताओं के लिए गैस वितरण प्रक्रिया को अधिक आसान और तेज बनाएगी।
इंडियनऑयल ने इस सुविधा की शुरुआत बिलासपुर शहर की चार चयनित इंडेन गैस एजेंसियों के माध्यम से की है। इनमें शारदा गैस सर्विस, महामाया इंडेन, साई प्रसाद गैस और वर्तिका इंडेन शामिल हैं। शुरुआती चरण में इन्हीं एजेंसियों के जरिए 10 किलो के कंपोजिट सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनी के अनुसार उपभोक्ताओं की मांग और प्रतिक्रिया के आधार पर भविष्य में इस सेवा का विस्तार अन्य क्षेत्रों और गैस एजेंसियों तक भी किया जाएगा।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी एक्सप्रेस डिलीवरी है। सामान्य घरेलू एलपीजी सिलेंडर की तुलना में यह सेवा कहीं अधिक तेज होगी। ऑनलाइन बुकिंग के दौरान उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार डिलीवरी का समय भी चुन सकेंगे। इससे नौकरीपेशा लोगों और व्यस्त दिनचर्या वाले उपभोक्ताओं को काफी सुविधा मिलेगी।
बाजार में "एक्स्ट्रा लाइट नाउ" नाम से उपलब्ध 10 किलो का कंपोजिट सिलेंडर पारंपरिक लोहे के सिलेंडरों की तुलना में काफी हल्का है। कम वजन होने के कारण इसे महिलाएं, बुजुर्ग और अकेले रहने वाले लोग भी आसानी से उठा और उपयोग कर सकते हैं।
यह सिलेंडर कंपोजिट सामग्री से तैयार किया गया है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगती। इससे इसकी आयु अधिक होती है और रखरखाव भी आसान हो जाता है। हल्का होने के कारण इसे रसोई या घर के किसी भी हिस्से में आसानी से रखा और स्थानांतरित किया जा सकता है। इंडियनऑयल का कहना है कि इसे आधुनिक जीवनशैली और छोटे परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है।
कंपनी के मुताबिक यह सुविधा विशेष रूप से नौकरीपेशा लोगों, छोटे परिवारों, किराये के मकानों में रहने वाले उपभोक्ताओं और ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जिन्हें कम क्षमता वाले सिलेंडर की आवश्यकता होती है। 10 किलो का फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग के साथ-साथ उन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी बेहतर विकल्प है, जिन्हें 14.2 किलो के पारंपरिक सिलेंडर की तुलना में हल्का सिलेंडर अधिक सुविधाजनक लगता है।
इंडियनऑयल द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 10 किलो के कंपोजिट सिलेंडर का नया कनेक्शन लेने के लिए 3,186 रुपये की सिक्योरिटी राशि निर्धारित की गई है। वहीं एक रिफिल की कीमत 715 से 730 रुपये के बीच रखी गई है। नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ता को केवल वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उपभोक्ता 10 किलो के कंपोजिट सिलेंडर की बुकिंग ब्लिंकिट, इंडियनऑयल वन ऐप और कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि बुकिंग के अधिकतम तीन घंटे के भीतर सिलेंडर घर तक पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल यह सुविधा बिलासपुर की चार चयनित इंडेन गैस एजेंसियों से शुरू की गई है और भविष्य में मांग के अनुसार इसका विस्तार अन्य शहरों और क्षेत्रों में भी किया जाएगा।
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