छत्तीसगढ़ के LPG उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, अब ऑनलाइन बुकिंग के 3 घंटे में घर पहुंचेगा सिलेंडर, जानें कैसे

LPG Cylinder Online Booking: छत्तीसगढ़ के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद कई दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियनऑयल ने बिलासपुर में 10 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) कंपोजिट सिलेंडर की एक्सप्रेस डिलीवरी सेवा शुरू की है। इस सुविधा के तहत उपभोक्ताओं को बुकिंग के अधिकतम तीन घंटे के भीतर सिलेंडर उनके घर तक पहुंचाने का दावा किया गया है। रायपुर के बाद बिलासपुर इस सुविधा से जुड़ने वाला प्रदेश का दूसरा प्रमुख शहर बन गया है।