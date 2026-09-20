पति के खिलाफ कार्रवाई के लिए काउंसलिंग रजिस्टर में हेरफेर का आरोप, कोर्ट के आदेश पर काउंसलर और पत्नी पर FIR

परिवाद में सुधांशु मिश्रा ने बताया कि उसकी पत्नी ने महिला थाना स्थित परिवार परामर्श केंद्र में शिकायत की थी। इसके बाद दोनों पक्षों की काउंसलिंग की गई। 12 जून 2023 को अंतिम काउंसलिंग के दौरान काउंसलर आशा सिंह ने दोनों पक्षों की बात सुनी थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि उस समय काउंसलिंग रजिस्टर में उसकी पत्नी की ओर से यह दर्ज किया गया था कि आवेदिका इस केस को खारिज करवाना चाहती है। शिकायत के अनुसार, इस कथित प्रविष्टि पर पत्नी के साथ शिकायतकर्ता और काउंसलर के हस्ताक्षर भी लिए गए थे। सुधांशु ने बताया कि बाद में उसने काउंसलिंग की कार्रवाई की प्रमाणित प्रति हासिल की। उसमें दर्ज जानकारी के आधार पर उसे लगा कि परिवार परामर्श केंद्र में चल रही शिकायत का मामला समाप्त हो गया है।