Bilaspur: पुराने कपड़ों से बैग बनाने से शुरू किया सफर, आज 8 महिलाओं को दे रहीं रोजगार

सोनल की शुरुआत आर्थिक चुनौतियों के बीच हुई। उन्हें अपने छोटे-छोटे खर्चों के लिए परिवार से पैसे मांगना पसंद नहीं था। इसी दौरान उन्होंने अपनी बड़ी बहन से बैग बनाने का हुनर सीखा। इसके बाद पुराने कपड़ों से आकर्षक बैग तैयार कर उन्हें बेचने लगीं। शुरुआत में यह काम सिर्फ जेब खर्च तक सीमित था, लेकिन ग्राहकों की पसंद बढ़ने के साथ सोनल ने काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने नए कपड़े खरीदकर अलग-अलग डिजाइन के बैग तैयार करना शुरू किया और अपने उत्पादों में लगातार बदलाव करती रहीं।