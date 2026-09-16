कोर्ट परिसर में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, बलौदाबाजार अग्निकांड के आरोपी का नाम आया सामने

कोर्ट परिसर में भिड़े भीम आर्मी के कार्यकर्ता (Photo Source- Patrika Create)
Bilaspur Crime News: बिलासपुर जिला न्यायालय के बाहर उस समय विवाद की स्थिति बन गई, जब किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मामला अब सिविल लाइन थाने तक पहुंच गया है, जहां दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर जिला न्यायालय के बाहर भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई होने लगी। घटना के दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद कोर्ट परिसर के बाहर हुए विवाद को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
मारपीट की घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों पक्षों की ओर से बताए गए घटनाक्रम और आरोपों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब वायरल वीडियो के साथ ही शिकायत में दर्ज बयानों और उपलब्ध अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है। जांच के बाद ही विवाद की पूरी वजह और मारपीट में शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।
इस विवाद में बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट अग्निकांड मामले से जुड़े आरोपी ओम प्रकाश बंजारे का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के बाहर हुए विवाद के दौरान वह भी मौके पर मौजूद था। हालांकि, मामले में उसकी भूमिका को लेकर पुलिस जांच कर रही है। ओम प्रकाश बंजारे का नाम बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में हुए अग्निकांड मामले के बाद सामने आया था। इस घटना के बाद प्रशासन की ओर से उसे जिला बदर किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी।
फिलहाल सिविल लाइन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस वायरल वीडियो और दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही है। विवाद किस बात से शुरू हुआ और मारपीट की स्थिति कैसे बनी, इसे लेकर भी पुलिस संबंधित लोगों से पूछताछ कर सकती है। कोर्ट परिसर के बाहर हुई इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और विवाद की वजह को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।
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