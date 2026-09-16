कोर्ट परिसर में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, बलौदाबाजार अग्निकांड के आरोपी का नाम आया सामने

फिलहाल सिविल लाइन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस वायरल वीडियो और दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही है। विवाद किस बात से शुरू हुआ और मारपीट की स्थिति कैसे बनी, इसे लेकर भी पुलिस संबंधित लोगों से पूछताछ कर सकती है। कोर्ट परिसर के बाहर हुई इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और विवाद की वजह को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।