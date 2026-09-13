Gariyaband: मेडिकल स्टोर में चल रहा था इलाज? मरीज को इंजेक्शन लगाने का VIDEO वायरल, जांच के आदेश

Gariyaband: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के अमलीपदर थाना क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर के अंदर कथित तौर पर मरीज का इलाज करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर से दवा निकालने के बाद पीछे बने कमरे में जाता और मरीज को इंजेक्शन लगाता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और ड्रग विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों ने मामले की जांच कराने की बात कही है।