24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

युवा कांग्रेस चुनाव का आज होगा ऐलान! राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कार्यकर्ताओं में दिखा जोश

Chhattisgarh Youth Congress: छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम का आज रायपुर स्थित राजीव भवन में आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया, सदस्यता अभियान और आगे की रणनीति पर जानकारी दी जाएगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

May 24, 2026

Chhattisgarh Youth Congress

Chhattisgarh Youth Congress(photo-patrika)

Chhattisgarh Youth Congress: छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम का आज आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। इस संबंध में रविवार सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन, रायपुर में एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की जाएगी। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया, सदस्यता अभियान और आगे की रणनीति को लेकर विस्तृत जानकारी साझा किए जाने की संभावना है। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहेगी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इस घोषणा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और संभावित उम्मीदवार अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। संगठन में नई ऊर्जा की उम्मीद जताई जा रही है।

Chhattisgarh Youth Congress: वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहेंगे मौजूद

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, युवा कांग्रेस के प्रभारी अमित पठानिया, सह प्रभारी मोनिका मांडरे, प्रदेश चुनाव अधिकारी जसप्रीत सिंह और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा उपस्थित रहेंगे। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की पूरी रूपरेखा, चुनाव प्रक्रिया, सदस्यता अभियान और मतदान की संभावित तारीखों को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

संगठन को मजबूत करने पर फोकस

युवा कांग्रेस का यह चुनाव कार्यक्रम संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इससे युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और संगठन में नई ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही, इस प्रक्रिया के जरिए नए और सक्रिय कार्यकर्ताओं को नेतृत्व में अवसर मिलेगा, जिससे संगठनात्मक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। इससे आने वाले समय में पार्टी की गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

कार्यकर्ताओं में बढ़ी हलचल

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह और हलचल देखी जा रही है। संभावित उम्मीदवारों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठनात्मक चुनाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चा तेज हो गई है और कार्यकर्ता अपने-अपने समर्थन और रणनीति को मजबूत करने में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही संगठन में नई ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। राजीव भवन में सुरक्षा और व्यवस्था प्रेस वार्ता को देखते हुए राजीव भवन में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

अब Raipur एयरपोर्ट पर नहीं बनेंगी Reels! हवाई यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव, नई गाइडलाइन जारी
रायपुर
Airport New Rules

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 May 2026 10:54 am

Published on:

24 May 2026 10:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / युवा कांग्रेस चुनाव का आज होगा ऐलान! राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कार्यकर्ताओं में दिखा जोश

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ सरकार ने VIP हेलीकॉप्टर के लिए निकाला ग्लोबल टेंडर, हर साल चुकाएगी करीब 35 करोड़ रुपए

Chhattisgarh Govt Helicopter
रायपुर

अब Raipur एयरपोर्ट पर नहीं बनेंगी Reels! हवाई यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव, नई गाइडलाइन जारी

Airport New Rules
रायपुर

आज UPSC प्रीलिम्स एग्जाम! 8,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल, छत्तीसगढ़ के स्कूल-कॉलेज बने परीक्षा केंद्र

UPSC Prelims 2026
रायपुर

Nautapa कल से शुरू... छत्तीसगढ़ में पहले से ही दिख रहा असर, बेजुबान भी तोड़ रहे दम, IMD ने किया अलर्ट जारी

IMD heatwave Alert
रायपुर

रायपुर में हुआ क्या? सुबह 4 बजे से कई घरों में पुलिस ने मारा छापा, मची खलबली

Raipur Address Verification
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.