युवा कांग्रेस चुनाव का आज होगा ऐलान! राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कार्यकर्ताओं में दिखा जोश

Chhattisgarh Youth Congress: छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम का आज आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। इस संबंध में रविवार सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन, रायपुर में एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की जाएगी। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया, सदस्यता अभियान और आगे की रणनीति को लेकर विस्तृत जानकारी साझा किए जाने की संभावना है। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहेगी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इस घोषणा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और संभावित उम्मीदवार अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। संगठन में नई ऊर्जा की उम्मीद जताई जा रही है।