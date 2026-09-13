छत्तीसगढ़ में Judicial Officers का ट्रांसफर, जानिए किसे कहा मिली नई जिम्मेदारी

Chhattisgarh High Court Transfer List: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केआर महापात्र के पदभार ग्रहण करने के बाद न्यायिक प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है। कई न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों के लिए पोर्टफोलियो जज भी नामित किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी हाईकोर्ट के जजों को दी गई है। ये पोर्टफोलियो जज संबंधित जिला न्यायालयों के कामकाज की निगरानी करेंगे और न्यायिक प्रशासन से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग करेंगे।