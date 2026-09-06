CG High Court को मिला नया Chief Justice, ओडिशा HC के जज कृष्ण राम महापात्रा संभालेंगे जिम्मेदारी

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार ने देश के 8 हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधिकारिक आदेश जारी किया है। 5 सितंबर को जारी अधिसूचना के तहत ओडिशा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।