बिलासपुर में 23 बांग्लादेशी पकड़ाए, पश्चिम बंगाल में सत्यापन के दौरान सामने आई बड़ी गड़बड़ी

Bangladeshi suspected: अवैध घुसपैठियों और बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे संदिग्धों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शहर के सिरगिट्टी क्षेत्र में रह रहे 23 संदिग्ध लोगों की पहचान की है, जिनके दस्तावेजों में दर्ज पश्चिम बंगाल के पते जांच के दौरान फर्जी और गलत पाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभी 23 संदिग्धों को सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक रायपुर स्थित होल्डिंग व डिटेंशन सेंटर भेज दिया है। राज्य शासन के कड़े निर्देशों के बाद एसएसपी रजनेश सिंह ने संदिग्धों की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया था।