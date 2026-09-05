GGU Admission 2026: 477 खाली सीटों पर एडमिशन का मौका, 8 सितंबर को मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश

GGU Admission: बिलासपुर जिले के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (जीजीयू) में सीयूईटी-यूजी 2026 के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 27 पाठ्यक्रमों में 477 सीटें खाली हैं। विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, इन रिक्त सीटों पर 8 सितंबर को काउंसलिंग के जरिए प्रवेश दिया जाएगा। उपस्थित अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर सूची जारी की जाएगी और मौके पर फीस जमा कर प्रवेश दिया जाएगा। सबसे अधिक 49 सीटें बीबीए, 41 रूरल टेक्नोलॉजी, 38 बॉटनी और 35 सीटें बीएससी एंथ्रोपोलॉजी में खाली हैं।