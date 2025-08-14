आरक्षण रोस्टर उल्लंघन पर PHE भर्ती अटकी, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी…

CG Highcourt: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आरक्षण के संबन्ध में बिलासपुर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का राज्य सरकार से परिपालन कराने की मांग करते हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद मुय सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग और पीएचई सचिव को नोटिस जारी कर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति महिला संवर्ग में होने वाली नियुक्ति को भी अपने अधीन रख लिया है।