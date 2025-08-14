Congress Protest: कांग्रेस का हल्लाबोल… 15 अक्टूबर तक देशभर में चलाएगी ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ अभियान, निकलेगी रैलियां

Congress Protest: कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसे छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा बनाएगी। इसमें चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। कार्यकर्ताओं को सक्रियता के साथ इस अभियान में जुटने की हिदायत दी गई है। इसके तहत प्रदेश कांग्रेस द्वारा 14 अगस्त को ‘‘वोट चोर, गद्दी छोड़’’ कैंडललाइट मार्च निकाला जाएगा। 22 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक ‘‘वोट चोर, गद्दी छोड़’’ राज्यस्तरीय रैलियां निकाली जाएंगी। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रव्यापी ‘‘वोट चोर, गद्दी छोड़’’ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।