Congress Protest: कांग्रेस का हल्लाबोल… 15 अक्टूबर तक देशभर में चलाएगी ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ अभियान, निकलेगी रैलियां

Congress Protest: कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसे छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा बनाएगी। इसमें चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। कार्यकर्ताओं को सक्रियता के साथ इस अभियान में जुटने की हिदायत दी गई है। इसके तहत प्रदेश कांग्रेस द्वारा 14 अगस्त को ‘‘वोट चोर, गद्दी छोड़’’ कैंडललाइट मार्च निकाला जाएगा। 22 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक ‘‘वोट चोर, गद्दी छोड़’’ राज्यस्तरीय रैलियां निकाली जाएंगी। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रव्यापी ‘‘वोट चोर, गद्दी छोड़’’ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में हेराफेरी और चुनावी धोखाधड़ी और वोट चोरी के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चरणबद्ध आंदोलन, कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उन्होंने धमतरी और रायपुर में हुई हत्याओं को लेकर कहा कि ये विचलित करने वाली है।
पुलिस और कानून का इतना भी खौफ नहीं बचा है। हत्या करने के बाद हत्यारे विक्ट्री साइन बनाकर फोटो ले रहे और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। यह सब सरकार की नाकामी, पुलिस की ढिलाई की वजह से हो रहा है।
बैज ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए किसानों का एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। पोर्टल खुल नहीं रहा, किसान परेशान हैं, पंजीयन हो नहीं पा रहा। सरकार सभी किसानों का पूरा धान नहीं खरीदना चाहती। इसलिए यह सब कठिनाई पैदा की जा रही, ताकि पंजीयन नहीं हो।