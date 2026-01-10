Train Cancelled: यात्रीगण कृपया ध्यान दें..! 11-12 को छत्तीसगढ़ में इतवारी पैसेंज समेत 8 ट्रेनें रद्द, देखें list

Train Cancelled: छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल अंतर्गत हथबंद–तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज (RUB) निर्माण कार्य के कारण कुछ यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन द्वारा गर्डर डी-लॉन्चिंग और बॉक्स पुशिंग कार्य के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके चलते इवारी पैसेंजर समेत कुल 8 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा।