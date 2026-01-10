Train Cancelled: यात्रीगण कृपया ध्यान दें..! 11-12 को छत्तीसगढ़ में इतवारी पैसेंज समेत 8 ट्रेनें रद्द, देखें list

Train Cancelled: यात्रीगण कृपया ध्यान दें..! 11-12 को छत्तीसगढ़ में इतवारी पैसेंज समेत 8 ट्रेनें रद्द, देखें list(phto-patrika)
Train Cancelled: छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल अंतर्गत हथबंद–तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज (RUB) निर्माण कार्य के कारण कुछ यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन द्वारा गर्डर डी-लॉन्चिंग और बॉक्स पुशिंग कार्य के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके चलते इवारी पैसेंजर समेत कुल 8 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा।
रेलवे प्रशासन ने बताया कि किमी 785/23-25 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 394 के स्थान पर रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य को सुरक्षित और शीघ्र पूरा करने के लिए गर्डर डी-लॉन्चिंग का कार्य आवश्यक है, जिसके कारण कुछ समय के लिए ट्रेनों का परिचालन रोका गया है।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पूर्व रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन या नजदीकी स्टेशन से ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
