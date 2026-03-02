RTE Admission 2026: आरटीई प्रवेश प्रक्रिया, 15 दिन में आए 16 हजार 500 से ज्यादा आवेदन

RTE Admission 2026: आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के तहत छात्रों का पंजीयन जारी है। पंजीयन की प्रक्रिया 16 फरवरी से जारी है। आरटीई पोर्टल की वेबसाइट के अनुसार, पिछले 15 दिन में 16 हजार 500 से ज्यादा आवेदन प्रवेश के लिए प्राप्त हो चुके हैं। सत्र 2026-27 के लिए जारी प्रवेश प्रक्रिया में पहली कक्षा में आरटीई के तहत प्रवेश दिए जाएंगे। प्रवेश के लिए 31 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं।