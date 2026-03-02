पत्नी ने प्रेमी संग रची पति की हत्या की साजिश, पहले थार से कुचला फिर रचा हादसे का ड्रामा… क्राइम सीन जान उड़ जाएंगे होश!

योजना के तहत 27 फरवरी की रात करीब 9 बजे पत्नी ने किशोर को बहन को लाने का बहाना बनाकर ग्राम बिठिया भेजा। तभी रायपुर रोड पर पहले से थार वाहन में सवार होकर आरोपी घात लगाए बैठे थे। ग्राम मांठ-तिल्दाडीह रोड स्थित सागौन वाटिका के पास आरोपियों ने मोटर साइकिल सवार किशोर को टक्कर मार दी। गंभीर चोटों के कारण किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों ने वारदात को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की थी।