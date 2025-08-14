शराब पीने के बहाने बुलाया, फिर युवक की कर दी थी बेरहमी से हत्या, आरोपी ने बताई वजह

जांच के दौरान पुलिस को पता चला गांव के ही मधुसूदन लोधी से गिरिजाशंकर का कुछ विवाद हुआ था। रक्षाबंधन के एक दिन पहले भी दोनों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर झगड़ा हुआ था। घटना वाले दिन भी मधुसूदन और उसके साथियों के साथ गिरिजाशंकर भी दिखा था। इसके बाद पुलिस ने मधुसूदन को पकड़ा और उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। उसने पूछताछ में हत्या करने का खुलासा किया।