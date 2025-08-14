दादा ने मोबाइल पर बात करने से टोका, तो नाबालिग पोती ने कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर किया ड्रामा

CG Murder Case: बलौदाबाजार जिले के अमेरा गांव में बुजुर्ग की हत्या का 12 घंटे के भीतर खुलासा हो गया है। मामले में पुलिस ने मृतक की पोती को हिरासत में लिया है। उसने बताया कि दादा अक्सर उसे मोबाइल फोन पर बात करने से टोकते थे। मारपीट भी करते थे। इसी बात से नाराज होकर उसने टंगिया से अपने दादा की हत्या कर दी।
बता दें कि अमेरा गांव के घर में मंगलवार को एक बुजुर्ग की अपने ही घर में लाश मिली थी। उनकी पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका है। बेटा बाहर रहता है। बुजुर्ग अपनी 2 नाबालिग पोतियों के साथ घर में रहते थे। मंगलवार दोपहर बड़ी पोती ने दादा की लाश सबसे पहले देखने की बात परिवार और पड़ोसियों को दी थी। उसने बताया कि लंच टाइम पर घर आई थी, तो दादा को लहुलुहान स्थिति में पड़े देखा। पुलिस ने प्रकरण बनाकर जांच शुरू की।
बुजुर्ग के परिचितों के साथ पड़ोसियों के बयान भी लिए गए। दोनों पोतियों से भी जानकारी लेने की कोशिश की गई। इस दौरान बड़ी पोती घबराई हुई नजर आई। वह अपना बयान भी लगातार बदल रही थी। पुलिस को यहीं से संदेह हुआ। नाबालिग होने की वजह से उससे मनोवैज्ञानिक तौर पर पूछताछ करने की कोशिश की गई। इसमें उसने स्वीकार किया कि दादा की हत्या उसी ने की है।
बालिका ने बताया कि मोबाइल पर बात करने की वजह से आए दिन दादा से डांट पड़ती थी। कई बार मार भी खाना पड़ा। यह रोक-टोक बिलकुल पसंद नहीं थी। दादा जब कभी टोकते, उसे बहुत गुस्सा आता। पिछले दिनों भी इस वजह से काफी विवाद हुआ था। इसके बाद ही उसने दादा को रास्ते से हटाने की सोच ली थी। मंगलवार को कहासुनी हुई, आवेश में आकर दादा पर टंगिया से हमला कर हत्या कर दी।