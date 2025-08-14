दादा ने मोबाइल पर बात करने से टोका, तो नाबालिग पोती ने कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर किया ड्रामा

बता दें कि अमेरा गांव के घर में मंगलवार को एक बुजुर्ग की अपने ही घर में लाश मिली थी। उनकी पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका है। बेटा बाहर रहता है। बुजुर्ग अपनी 2 नाबालिग पोतियों के साथ घर में रहते थे। मंगलवार दोपहर बड़ी पोती ने दादा की लाश सबसे पहले देखने की बात परिवार और पड़ोसियों को दी थी। उसने बताया कि लंच टाइम पर घर आई थी, तो दादा को लहुलुहान स्थिति में पड़े देखा। पुलिस ने प्रकरण बनाकर जांच शुरू की।