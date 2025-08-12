Triple Murder Case: रायपुर के 3 युवकों की धमतरी में हत्या, बदमाशों ने चाकू से गोदकर मार डाला, फैली सनसनी

Triple Murder Case: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से हत्या का सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक साथ तीन लोगों की हत्या कर दी गई है। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र के न्यू अन्नपूर्णा ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट के पास का है। यहां आपसी विवाद को लेकर तीन युवकों में विवाद हो गया। सोमवार की आधी रात ढाबे में कुछ लोगों का पहले से ही विवाद चल रहा था। इसी बीच रायपुर से आए 3 लोग भी इस विवाद में शामिल हो गए। इसी बीच थोड़ी देर में ही रायपुर के तीनों युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले हुए। तीनो युवको ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। हमले में दो अन्य युवक भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे।
घटनास्थल से भागने के बाद युवकों ने पुलिस को पूरी वारदात की जानकारी दी। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हथियार व चाकू बरामद किए हैं।
सूत्रों के मुताबिक, हमलावरों में एक नाबालिग भी शामिल था। वहीं बदमाशों ने युवकों पर हमला क्यों किया इसकी वजह अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस मामला (Triple Murder Case) दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है।