Triple Murder Case: रायपुर के 3 युवकों की धमतरी में हत्या, बदमाशों ने चाकू से गोदकर मार डाला, फैली सनसनी

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र के न्यू अन्नपूर्णा ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट के पास का है। यहां आपसी विवाद को लेकर तीन युवकों में विवाद हो गया। सोमवार की आधी रात ढाबे में कुछ लोगों का पहले से ही विवाद चल रहा था। इसी बीच रायपुर से आए 3 लोग भी इस विवाद में शामिल हो गए। इसी बीच थोड़ी देर में ही रायपुर के तीनों युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले हुए। तीनो युवको ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। हमले में दो अन्य युवक भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे।