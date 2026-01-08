Dhamtari News: दर्दनाक सड़क हादसे में कर्मचारी की मौत, परिजनों की नेक पहल करते हुए किया नेत्रदान

गुरुवार को सुबह अपने बाइक से ऑफिस आ रहा था। तभी भानपुरी के पास ही मोडिफाइड ऑटो से उनकी भिड़ंत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल देवेंद्र को इलाज के लिए एंबुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के दौरान कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।