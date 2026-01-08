Dhamtari News: दर्दनाक सड़क हादसे में कर्मचारी की मौत, परिजनों की नेक पहल करते हुए किया नेत्रदान

Road accident (Photo- Patrika)
Dhamtari News: धमतरी जिले में एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जहाँ मोडिफाइड ऑटो और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई।
दुर्घटना में आदिम जाति कल्याण विभाग के एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। वही परिजनों ने नेक पहल करते हुए मृतक का नेत्रदान जिला अस्पताल में कराया। ग्राम भानपुरी निवासी देवेंद्र साहू आदिम जाति कल्याण विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था।
गुरुवार को सुबह अपने बाइक से ऑफिस आ रहा था। तभी भानपुरी के पास ही मोडिफाइड ऑटो से उनकी भिड़ंत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल देवेंद्र को इलाज के लिए एंबुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के दौरान कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।
