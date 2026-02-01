नर्सरी में खुदाई के दौरान निकला नर कंकाल, इलाके में फैली सनसनी, महिला का शव होने की आशंका

Crime News: धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम परखंदा में रविवार की शाम उस वक्त सनसनी फैल गई, जब रेत माफियाओं द्वारा अवैध रूप से खोदी गई नर्सरी की जमीन से एक नर कंकाल बाहर निकल आया। प्रतिबंधित क्षेत्र में चल रहे इस काले खेल ने न केवल कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, बल्कि अब मानवीय अवशेषों के मिलने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल है। माफिया नर्सरी जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी अवैध उत्खनन से बाज नहीं आ रहे।