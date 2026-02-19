Bee Attack: अचानक भड़की मधुमक्खियां… 5 लोगों को मारा डंक, एक की हालत गंभीर

मिली जानकारी के अनुसार, हमले के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। वहीं एक बच्चे को भी मधुमक्खियों ने कई जगह डंक मारे—बताया जा रहा है कि उसे शरीर के 5 से 7 स्थानों पर काटा गया है। अन्य घायलों का उपचार सामान्य वार्ड में जारी है।