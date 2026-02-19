Bee Attack: अचानक भड़की मधुमक्खियां… 5 लोगों को मारा डंक, एक की हालत गंभीर

अचानक भड़की मधुमक्खियां (photo source- Patrika)
Bee Attack: रुद्री के दुलारी नगर में मधुमक्खियों के हमले से उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक भड़की मधुमक्खियों ने लोगों पर झुंड में हमला कर दिया। इस घटना में पांच लोग घायल हो गए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार, हमले के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। वहीं एक बच्चे को भी मधुमक्खियों ने कई जगह डंक मारे—बताया जा रहा है कि उसे शरीर के 5 से 7 स्थानों पर काटा गया है। अन्य घायलों का उपचार सामान्य वार्ड में जारी है।
विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मी या छेड़छाड़ की स्थिति में मधुमक्खियां अचानक आक्रामक हो जाती हैं और झुंड में हमला कर देती हैं। ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में पेड़ों या मकानों में बने छत्तों के कारण ऐसी घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहती हैं।
Bee Attack: स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मधुमक्खी के डंक के बाद तुरंत प्राथमिक उपचार और जरूरत पड़ने पर अस्पताल ले जाना जरूरी होता है, क्योंकि कई मामलों में एलर्जी या अधिक डंक लगने से स्थिति गंभीर हो सकती है। स्थानीय प्रशासन को ऐसे स्थानों पर बने छत्तों को सुरक्षित तरीके से हटाने और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
