19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

Bee Attack: अचानक भड़की मधुमक्खियां… 5 लोगों को मारा डंक, एक की हालत गंभीर

CG Bee Attack: रुद्री के दुलारी नगर में मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर है और ICU में इलाज जारी है।

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 19, 2026

अचानक भड़की मधुमक्खियां (photo source- Patrika)

अचानक भड़की मधुमक्खियां (photo source- Patrika)

Bee Attack: रुद्री के दुलारी नगर में मधुमक्खियों के हमले से उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक भड़की मधुमक्खियों ने लोगों पर झुंड में हमला कर दिया। इस घटना में पांच लोग घायल हो गए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है।

Bee Attack: घायलों का उपचार जारी

मिली जानकारी के अनुसार, हमले के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। वहीं एक बच्चे को भी मधुमक्खियों ने कई जगह डंक मारे—बताया जा रहा है कि उसे शरीर के 5 से 7 स्थानों पर काटा गया है। अन्य घायलों का उपचार सामान्य वार्ड में जारी है।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मी या छेड़छाड़ की स्थिति में मधुमक्खियां अचानक आक्रामक हो जाती हैं और झुंड में हमला कर देती हैं। ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में पेड़ों या मकानों में बने छत्तों के कारण ऐसी घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहती हैं।

Bee Attack: स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मधुमक्खी के डंक के बाद तुरंत प्राथमिक उपचार और जरूरत पड़ने पर अस्पताल ले जाना जरूरी होता है, क्योंकि कई मामलों में एलर्जी या अधिक डंक लगने से स्थिति गंभीर हो सकती है। स्थानीय प्रशासन को ऐसे स्थानों पर बने छत्तों को सुरक्षित तरीके से हटाने और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Feb 2026 05:28 pm

Published on:

19 Feb 2026 05:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Bee Attack: अचानक भड़की मधुमक्खियां… 5 लोगों को मारा डंक, एक की हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कुरुद से अभनपुर के बीच 110 किमी की स्पीड से दौड़ी ट्रेन, नहीं मिली कोई खामी, अब मार्च में हो सकती है शुरू

dhamtari railway line
धमतरी

CG News: धमतरी मॉडल बना मिसाल… BaLA कॉन्सेप्ट अब पूरे छत्तीसगढ़ में होगा लागू

dhamtari modal
धमतरी

CG School News: सरकारी स्कूल के 35 बच्चों ने काटी अपनी कलाइयां, जांच में सामने आई चौंकाने वाली वजह

35 बच्चों की कटी कलाइयां (photo source- Patrika)
धमतरी

Road Accident: बायपास बना डेंजर जोन, 12 घंटे के भीतर हुई दूसरी घटना, बाइक सवार की मौत

dhamtari road accident news
धमतरी

पराली जलाने के मामले में धमतरी के 50 किसानों पर प्रकरण दर्ज, 30,000 तक जुर्माना और..

CG Farmer, parali news
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.