बेमेतरा

Bee attack: उत्सव में दहशत! मधुमक्खियों के झुंड ने 20 लोगों को किया घायल, मची अफरा-तफरी

Bee attack: विसर्जन के दौरान मधुमक्खी के हमले में 20 लोग घायल। मोहित (25) को 108 से साजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया।

less than 1 minute read

बेमेतरा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 01, 2025

Bee attack (Photo source- Patrika)

Bee attack (Photo source- Patrika)

Bee attack: बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक स्थित ग्राम बेलतरा में विसर्जन कार्यक्रम के दौरान एक आपात स्थिति उत्पन्न हो गई। कार्यक्रम के दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने लोगों पर हमला कर दिया, जिससे कम से कम 20 लोग घायल हो गए। घायलों में मोहित (25 वर्ष), निवासी ग्राम बेलतरा, की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उन्हें तुरंत 108 एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, साजा में भर्ती कराया गया।

Bee attack: घायल युवक का विशेष ध्यान रखा जा रहा..

अन्य घायलों का प्राथमिक उपचार वहीं किया गया। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, विसर्जन के समय क्षेत्र में मधुमक्खियों का झुंड मौजूद था। अचानक मधुमक्खियों के हमले से माहौल में अफरातफरी मच गई। कई लोग छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते नजर आए। स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ ने घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान किया और गंभीर रूप से घायल मोहित को विशेष देखरेख में रखा गया।

ग्रामवासियों में चिंता और अफरातफरी

Bee attack: स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि वे घबराएं नहीं और किसी भी प्रकार के अतिरिक्त खतरे से बचने के लिए सावधानी बरतें। स्थानीय प्रशासन ने भी घटना के बाद जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विसर्जन के समय सुरक्षा उपायों को पर्याप्त नहीं माना गया था, जिससे इस प्रकार की अप्रिय घटना हुई। घटना ने ग्रामवासियों में चिंता और अफरातफरी पैदा कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए विसर्जन कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा उपाय और विशेषज्ञों की टीम मौजूद रहेगी।

कोरबा

Updated on:

01 Oct 2025 11:36 am

Published on:

01 Oct 2025 11:34 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / Bee attack: उत्सव में दहशत! मधुमक्खियों के झुंड ने 20 लोगों को किया घायल, मची अफरा-तफरी

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

