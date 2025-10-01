Bee attack: उत्सव में दहशत! मधुमक्खियों के झुंड ने 20 लोगों को किया घायल, मची अफरा-तफरी

Bee attack: स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि वे घबराएं नहीं और किसी भी प्रकार के अतिरिक्त खतरे से बचने के लिए सावधानी बरतें। स्थानीय प्रशासन ने भी घटना के बाद जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विसर्जन के समय सुरक्षा उपायों को पर्याप्त नहीं माना गया था, जिससे इस प्रकार की अप्रिय घटना हुई। घटना ने ग्रामवासियों में चिंता और अफरातफरी पैदा कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए विसर्जन कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा उपाय और विशेषज्ञों की टीम मौजूद रहेगी।