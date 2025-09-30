मितानिनों की दवा पेटी खाली, स्वास्थ्य विभाग ने CGMSC को नहीं दी लिस्ट, गांव-गांव इलाज पर संकट…

दरअसल, जब कोई महिला गर्भवती होती है तो अस्पताल ले जाकर सोनोग्राफी करवाने से लेकर जरूरी जांच मितानिन करवाती है। आयरन, फोलिक एसिड व कैल्शियम का टेबलेट भी देती है। जब डिलीवरी का समय आता है तो मितानिनों की भूमिका बढ़ जाती है। प्रसूता व मितानिन को निश्चित मानदेय भी दिया जाता है। बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग को मार्च खत्म होने के पहले दवाओं की पूरी मांग सीजीएमएससी को भेज देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।