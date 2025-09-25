CG News: भिलाई में फैला डायरिया, एक की मौत आधा दर्जन मरीज अस्पताल में भर्ती

CG News: खुर्सीपार क्षेत्र के वार्ड 51 में डायरिया ने दस्तक दी है। तबीयत बिगड़ने के बाद यहां के छह मरीजों को निजी और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि एक का इलाज आईसीयू में जारी है। डायरिया से एक की मौत का मामला सामने आया है, हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।
फिलहाल विभागीय टीम अलर्ट मोड पर है। टीम के सदस्य घर-घर पहुंचकर सर्वे कर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। वहीं नगर निगम ने बोरिंग व नल के पानी का सैम्पल जांच के लिए एकत्र किया है।
शुभम कुमार जंघेल ने बताया कि दो दिन पहले पिता चंद्र कुमार जंघेल 56 साल को दोपहर में करीब छह बार उल्टी और दस्त हुए। तब शुभम उन्हें कार से भिलाई नर्सिंग होम लेकर गया। गम्भीर स्थिति देख, चिकित्सक ने दूसरे अस्पताल लेकर जाने सलाह दी। तब पीड़ित को आनन-फानन में बीएम शाह अस्पताल लेकर गए। वहां जाने पर जांच कर बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि अभी स्वास्थ्य विभाग ने अभी डायरिया से किसी भी मौत की पुष्टि नहीं की है।
स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर पहुंचकर सर्वे कर रही है। इस दौरान उल्टी दस्त की शिकायत पर दवा दे रहे हैं। साथ ही पानी उबालकर पीने और ताजा बना भोजन खाने की सलाह दी जा रही है।
बुजुर्ग बिरझा बाई का उपचार आईसीयू में चल रहा है।
कमलेश सिंह, मन्नूराम देवांगन और शिवा तांडी को वार्ड में भर्ती किया गया है।
मीणा और रानी नामक दो महिलाओं का उपचार जिला अस्पताल दुर्ग में जारी है।
इसके अलावा कुछ मरीजों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है।