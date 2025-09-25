CG News: भिलाई में फैला डायरिया, एक की मौत आधा दर्जन मरीज अस्पताल में भर्ती

शुभम कुमार जंघेल ने बताया कि दो दिन पहले पिता चंद्र कुमार जंघेल 56 साल को दोपहर में करीब छह बार उल्टी और दस्त हुए। तब शुभम उन्हें कार से भिलाई नर्सिंग होम लेकर गया। गम्भीर स्थिति देख, चिकित्सक ने दूसरे अस्पताल लेकर जाने सलाह दी। तब पीड़ित को आनन-फानन में बीएम शाह अस्पताल लेकर गए। वहां जाने पर जांच कर बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि अभी स्वास्थ्य विभाग ने अभी डायरिया से किसी भी मौत की पुष्टि नहीं की है।