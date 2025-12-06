BJP नेता के खिलाफ FIR दर्ज… ड्यूटी के दौरान सुपरवाइजर कर्मचारी को थप्पड़ मारा, जानें क्या है पूरा मामला?

नाराज कर्मचारी सिटी कोतवाली थाने पहुंचे। कर्मचारियों ने एसपी से मिलने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर दोषी पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी मयंक मिश्रा ने बताया कि नगर पालिका के प्लेसमेंट कर्मचारी सनत सिन्हा ने लिखित आवेदन दिया है। गोलू कोसले ने नगर पालिका परिसर में उनके साथ टैंकर का पानी पहुंचाने के विवाद में मारपीट की है। कर्मचारियों ने रिपोर्ट लिखवाई है। एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।