BJP नेता के खिलाफ FIR दर्ज… ड्यूटी के दौरान सुपरवाइजर कर्मचारी को थप्पड़ मारा, जानें क्या है पूरा मामला?

BJP नेता के खिलाफ FIR दर्ज (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: नगर पालिका कर्मचारी से मारपीट के विरोध में पालिका कर्मियों ने सिटी कोतवाली का घेराव किया। भाजपा नेता गोलू कोसले पर कार्रवाई की मांग करने लगे। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने ड्यूटी के दौरान सुपरवाइजर कर्मचारी सनत सिन्हा को थप्पड़ मारा। नगर पालिका के प्लेसमेंट कर्मचारी सनत कुमार सिन्हा ने सिटी कोतवाली में भाजपा नेता के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है।
प्रार्थी ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे नगर पालिका परिसर में कोबिया निवासी गोलू कोशले आया और बोला कि ग्राम फरी में पानी का टैंकर क्यों नहीं भिजवाए हो, तब मैंने बोला कि टैंकर के बारे में मैं नहीं जानता, दूसरे फील्ड का काम देखता हूं। इसी बात पर गोलू कोशले कॉलर पकडक़र अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ-मुक्का से मारपीट कर चोट पहुंचाया।
घटना शुक्रवार की सुबह 10 बजे की है, जब कथित बीजेपी नेता गोलू कोसले एक निजी कार्यक्रम में टैंकर की मांग को लेकर नगर पालिका पहुंचे थे। तभी सुपरवाइजर सनत सिन्हा से उनकी बहस हो गई। प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारियों का कहना है कि इस दौरान सुपरवाइजर को भाजपा नेता ने थप्पड़ मार दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, थप्पड़ के बाद ऑफिस में हंगामा मच गया और कर्मचारी एकजुट हो गए।
इस संबंध में कार्रवाई के लिए प्राथी ने सिटी कोतवाली में लिखित में आवेदन पेश किया। प्रार्थी के आवेदन पत्र अवलोकन पर प्रथम दृष्टया आरोपी गोलू कोशले पर धारा 296, 115(2), 351(3) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। वही मामले मे गोलू कोशले ने भी अपना पक्ष रखते हुए लिखित में सिटी कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
नाराज कर्मचारी सिटी कोतवाली थाने पहुंचे। कर्मचारियों ने एसपी से मिलने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर दोषी पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी मयंक मिश्रा ने बताया कि नगर पालिका के प्लेसमेंट कर्मचारी सनत सिन्हा ने लिखित आवेदन दिया है। गोलू कोसले ने नगर पालिका परिसर में उनके साथ टैंकर का पानी पहुंचाने के विवाद में मारपीट की है। कर्मचारियों ने रिपोर्ट लिखवाई है। एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
