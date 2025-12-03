NH-30 पर तस्करी का भंडाफोड़! रायपुर से प्रयागराज जा रहा ट्रक पलटा, मिला अवैध गांजा का जखीरा, ड्राइवर फरार

CG News: बलरामपुर जिले में, पुलिस ने हाल ही में 117kg गैर-कानूनी गांजा ज़ब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 234,000 रुपए है। गांजा को चालाकी से एक ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक चैंबर में छिपाकर ले जाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान, पुलिस ने ट्रैक्टर को रोका और पूरा माल बरामद कर लिया। एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, और 200,000 रुपए कीमत का एक ट्रैक्टर भी ज़ब्त किया गया है। गांजा को उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। पुलिस अब इस मामले में शामिल दूसरे तस्करों की तलाश कर रही है।