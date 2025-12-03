Patrika LogoSwitch to English

NH-30 पर तस्करी का भंडाफोड़! रायपुर से प्रयागराज जा रहा ट्रक पलटा, मिला अवैध गांजा का जखीरा, ड्राइवर फरार

CG News: बेमेतरा में लोहे की छड़ियां ले जा रहा ट्रक पलटने के बाद पुलिस को उसके केबिन और सामान के नीचे से भारी मात्रा में गांजा मिला।

बेमेतरा

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 03, 2025

रायपुर से प्रयागराज जा रहा ट्रक पलटा (photo source- Patrika)

रायपुर से प्रयागराज जा रहा ट्रक पलटा (photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक सड़क हादसा पुलिस के लिए एक बड़ी बात बन गया। रात में लोहे की रॉड ले जा रहा एक ट्रक अचानक कंट्रोल खोकर पलट गया। शुरू में यह एक आम हादसा लगा, लेकिन जब पुलिस जांच करने पहुंची, तो उन्हें ट्रक के केबिन और सामान में छिपाकर रखी गई बड़ी मात्रा में गांजा मिला।

CG News: ट्रक हादसा और नशे का बड़ा खुलासा

रायपुर से प्रयागराज जा रहा एक भारी मालवाहक ट्रक बेमेतरा थाना इलाके के बैजी गांव के पास पलट गया। हादसे के तुरंत बाद ट्रक ड्राइवर भाग गया। पुलिस मौके पर पहुंची और कन्फर्म किया कि ट्रक में लोहे की रॉड भरी हुई थी, लेकिन अंदर तलाशी लेने पर रॉड के नीचे और केबिन के अंदर बड़ी मात्रा में गांजा छिपा हुआ मिला।

इससे यह साफ हो गया कि लोहे की रॉड की आड़ में ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। पुलिस JCB और मजदूरों की मदद से रॉड हटाकर गांजा निकाल रही है। बरामद ड्रग्स की कुल मात्रा का अंदाजा लगाया जा रहा है। फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है।

कुछ हफ्ते पहले बलरामपुर में भी बड़ी कार्रवाई

CG News: बलरामपुर जिले में, पुलिस ने हाल ही में 117kg गैर-कानूनी गांजा ज़ब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 234,000 रुपए है। गांजा को चालाकी से एक ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक चैंबर में छिपाकर ले जाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान, पुलिस ने ट्रैक्टर को रोका और पूरा माल बरामद कर लिया। एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, और 200,000 रुपए कीमत का एक ट्रैक्टर भी ज़ब्त किया गया है। गांजा को उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। पुलिस अब इस मामले में शामिल दूसरे तस्करों की तलाश कर रही है।

03 Dec 2025 02:53 pm

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

