बेमेतरा में बड़ा हादसा टला: बाइक सवार को बचाने चक्कर में तालाब में घुसी कार, बाल-बाल बची जान

Bemetara Road Accident: बेमेतरा के वार्ड नंबर 6 में रविवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते–होते टल गया। सेवानिवृत ई.ई. निर्मल सिंह की कार अनियंत्रित होकर सीधे तालाब में जा घुसी। ( CG News ) बताया जा रहा है कि कार चालक सड़क पर अचानक सामने आए एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में वाहन का संतुलन खो बैठा, जिसके बाद कार सड़क किनारे बने तालाब में गिर गई।