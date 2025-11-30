बेमेतरा में बड़ा हादसा टला: बाइक सवार को बचाने चक्कर में तालाब में घुसी कार, बाल-बाल बची जान

बाइक सवार को बचाने चक्कर में कार तालाब में घुसी ( Photo - Patrika )
Bemetara Road Accident: बेमेतरा के वार्ड नंबर 6 में रविवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते–होते टल गया। सेवानिवृत ई.ई. निर्मल सिंह की कार अनियंत्रित होकर सीधे तालाब में जा घुसी। ( CG News ) बताया जा रहा है कि कार चालक सड़क पर अचानक सामने आए एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में वाहन का संतुलन खो बैठा, जिसके बाद कार सड़क किनारे बने तालाब में गिर गई।
स्थानीय लोगों के अनुसार, दुर्घटना के तुरंत बाद कार चालक किसी तरह बाहर निकल आया और उसे कोई चोट नहीं आई। तालाब में गिरने के बाद भी कार पानी में आधी डूब गई थी, लेकिन चालक की तत्परता और आसपास मौजूद लोगों की मदद से स्थिति नियंत्रण में रही। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया।
गनीमत रहा कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वहीं बाइक सवार भी सुरक्षित बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थान पर सड़क संकरी होने के कारण अक्सर वाहन चालकों को परेशानी होती है। वार्डवासियों ने प्रशासन से सड़क चौड़ीकरण और सुरक्षा उपायों की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।
