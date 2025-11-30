Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

बेमेतरा में बड़ा हादसा टला: बाइक सवार को बचाने चक्कर में तालाब में घुसी कार, बाल-बाल बची जान

Bemetara Road Accident: बाइक सवार को बचाने चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा घुसी। गनीमत रहा कि हादसे में जनहानि नहीं हुई...

less than 1 minute read
Google source verification

बेमेतरा

image

Chandu Nirmalkar

Nov 30, 2025

Bemetara car accident

बाइक सवार को बचाने चक्कर में कार तालाब में घुसी ( Photo - Patrika )

Bemetara Road Accident: बेमेतरा के वार्ड नंबर 6 में रविवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते–होते टल गया। सेवानिवृत ई.ई. निर्मल सिंह की कार अनियंत्रित होकर सीधे तालाब में जा घुसी। ( CG News ) बताया जा रहा है कि कार चालक सड़क पर अचानक सामने आए एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में वाहन का संतुलन खो बैठा, जिसके बाद कार सड़क किनारे बने तालाब में गिर गई।

Bemetara Road Accident: तालाब में डूबी कार

स्थानीय लोगों के अनुसार, दुर्घटना के तुरंत बाद कार चालक किसी तरह बाहर निकल आया और उसे कोई चोट नहीं आई। तालाब में गिरने के बाद भी कार पानी में आधी डूब गई थी, लेकिन चालक की तत्परता और आसपास मौजूद लोगों की मदद से स्थिति नियंत्रण में रही। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया।

टला बड़ा हादसा

गनीमत रहा कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वहीं बाइक सवार भी सुरक्षित बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थान पर सड़क संकरी होने के कारण अक्सर वाहन चालकों को परेशानी होती है। वार्डवासियों ने प्रशासन से सड़क चौड़ीकरण और सुरक्षा उपायों की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 05:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / बेमेतरा में बड़ा हादसा टला: बाइक सवार को बचाने चक्कर में तालाब में घुसी कार, बाल-बाल बची जान

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Online Dhan Kharidi: ऑनलाइन धान खरीदी में बड़ा खुलासा! मैनुअल खरीदी के आरोप में समिति प्रबंधक तत्काल निलंबित

ऑनलाइन धान खरीदी नियमों का उल्लंघन (photo source- Patrika)
बेमेतरा

CG News: छत्तीसगढ़ में घूम रही एमपी की तीन महिलाएं, रोग ठीक करने का दावा कर दे रही झांसा

CG News: छत्तीसगढ़ में घूम रही एमपी की तीन महिलाएं, रोग ठीक करने का दावा कर दे रही झांसा
बेमेतरा

CGPSC Result 2024: गरीबी की चौखट पार कर बेटी ने भरी उड़ान, डिप्टी कलेक्टर बनकर लौटीं, बेटी का स्वागत करने उमड़ा पूरा गांव

CGPSC Result 2024: गरीबी की चौखट पार कर बेटी ने भरी उड़ान, डिप्टी कलेक्टर बनकर लौटीं, बेटी का स्वागत करने उमड़ा पूरा गांव
बेमेतरा

Huge Road Accident: बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा… ट्रक और छोटा हाथी की जोरदार भिड़ंत, मौके पर ही 3 की मौत

बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बेमेतरा

CG News: राशन वितरण में बड़ी लापरवाही! ताला तोड़कर लोगों को बांटा राशन, 2 सेल्समैन बर्खास्त

CG News: राशन वितरण में बड़ी लापरवाही! ताला तोड़कर लोगों को बांटा राशन, 2 सेल्समैन बर्खास्त
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.