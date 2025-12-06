CG Rice Ghotala: छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू हुई सरकारी चावल की तस्करी, वाहन छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर

CG Rice Ghotala: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में सरकारी चावल के अवैध परिवहन का मामला सामने आया है। नवागढ़ मुख्यालय के तहत राजस्व टीम ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन को जब्त किया, जिसमें 40 क्विंटल PDS का चावल पाया गया। यह चावल अवैध रूप से ले जाया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए टीम ने तुरंत हस्तक्षेप किया।