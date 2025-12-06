6 दिसंबर 2025,

शनिवार

बेमेतरा

CG Rice Ghotala: छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू हुई सरकारी चावल की तस्करी, वाहन छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर

CG Rice Ghotala: पिकअप वाहन को जब्त किया, जिसमें 40 क्विंटल PDS का चावल पाया गया। यह चावल अवैध रूप से ले जाया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए टीम ने तुरंत हस्तक्षेप किया।

बेमेतरा

image

Love Sonkar

Dec 06, 2025

CG Rice Ghotala: छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू हुई सरकारी चावल की तस्करी, वाहन छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर

सरकारी चावल की तस्करी (Photo Patrika)

CG Rice Ghotala: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में सरकारी चावल के अवैध परिवहन का मामला सामने आया है। नवागढ़ मुख्यालय के तहत राजस्व टीम ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन को जब्त किया, जिसमें 40 क्विंटल PDS का चावल पाया गया। यह चावल अवैध रूप से ले जाया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए टीम ने तुरंत हस्तक्षेप किया।

पिकअप से 40 क्विंटल PDS का चावल जब्त

जांच के दौरान ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गया। राजस्व टीम ने मौके पर आवश्यक दस्तावेज और वाहन की तलाशी ली और सरकारी चावल को सुरक्षित तरीके से जब्त कर लिया। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करना बेहद जरूरी है ताकि राशन वितरण में हो रही गड़बड़ियों को रोका जा सके।

राजस्व टीम ने जांच के दौरान की कार्रवाई

इस मामले की आगे की जांच जारी है। राजस्व विभाग ने संकेत दिया कि फरार ड्राइवर की खोज के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय किया जा रहा है। नवागढ़ मुख्यालय क्षेत्र में सरकारी चावल के अवैध परिवहन पर कड़ी नजर रखी जा रही है और इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

