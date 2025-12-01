Patrika LogoSwitch to English

बेमेतरा

शराब दुकान में तोड़फोड़, 8 लोगों ने जमकर मचाया उत्पात, कर्मचारियों को पीटा

CG News: नवागढ़ के शराब दुकान में शराब नहीं देने पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले आठ लोगों के खिलाफ थाना में केस दर्ज किया है..

बेमेतरा

image

Chandu Nirmalkar

Dec 01, 2025

CG News, CG Liquor shop

प्रतीकात्मक फोटो

CG News: नवागढ़ इलाके की एक देशी शराब दुकान में मंगलवार देर शाम मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। शराब नहीं देने की बात पर दुकान में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले आठ आरोपियों के खिलाफ नवागढ़ थाना पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। हमले में दुकान को करीब 40,000 रुपए का नुकसान होने की बात सामने आई है।

CG News: शराब नहीं देने पर भड़के उठे आरोपी

पुलिस के मुताबिक, घटना उस समय हुई जब कुछ युवक दुकान पर पहुंचे और कर्मचारियों से शराब की मांग करने लगे। कर्मचारियों ने नियमों के अनुसार शराब देने से इंकार किया, जिस पर आरोपी भड़क गए और विवाद बढ़ते-बढ़ते हाथापाई में बदल गया। आरोपियों ने दुकान के अंदर रखी सामग्री को नुकसान पहुंचाया और काउंटर समेत कई सामान तोड़ दिए। इस दौरान कर्मचारियों ने किसी तरह खुद को बचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

संपत्ति को पहुंचाया नुकसान

सूचना मिलते ही नवागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आठ युवक दुकान में घुसकर न सिर्फ गाली-गलौज और मारपीट की बल्कि जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस घटना से दुकानदार और कर्मचारियों में दहशत का माहौल है।

Published on:

01 Dec 2025 03:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / शराब दुकान में तोड़फोड़, 8 लोगों ने जमकर मचाया उत्पात, कर्मचारियों को पीटा

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

