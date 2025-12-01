शराब दुकान में तोड़फोड़, 8 लोगों ने जमकर मचाया उत्पात, कर्मचारियों को पीटा

पुलिस के मुताबिक, घटना उस समय हुई जब कुछ युवक दुकान पर पहुंचे और कर्मचारियों से शराब की मांग करने लगे। कर्मचारियों ने नियमों के अनुसार शराब देने से इंकार किया, जिस पर आरोपी भड़क गए और विवाद बढ़ते-बढ़ते हाथापाई में बदल गया। आरोपियों ने दुकान के अंदर रखी सामग्री को नुकसान पहुंचाया और काउंटर समेत कई सामान तोड़ दिए। इस दौरान कर्मचारियों ने किसी तरह खुद को बचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी।