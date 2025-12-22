CG Political News: मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के कांग्रेसी, जमकर विरोध प्रदर्शन कर कही ये बात… गरमाई राजनीति

मनरेगा का नाम बदलने से नाराज कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Political News: ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी देने वाले योजना मनरेगा का नाम बदलने से नाराज कांग्रेसियों ने शहर के सिग्नल चौक में भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में हुआ जिसमें बेमेतरा जिले भर से आए सैकड़ो कांग्रेसी शामिल हुए। यहां कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का नाम परिवर्तन कर जी राम जी किए जाने पर अपना विरोध प्रकट किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि यह इस योजना का मात्र नाम परिवर्तन नहीं है बल्कि मोदी सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंक कर मनरेगा कानून के जो मुख्य आधार स्तंभ है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम की गारंटी मिलती है उसे दबे पांव छीनना चाहती है।
मनरेगा का नाम बदलने के पीछे का कारण यह है कि मनरेगा में लोगों को काम का अधिकार मिलता था ग्रामों को पूरी स्वतंत्रता थी कि वह अपनी आवश्यकता अनुसार ग्राम के विकास के लिए काम का चयन कर सकें। मजदूरों को उनके काम के बदले में पूरा वेतन दिया जाता था।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा का पूरा आर्थिक बोझ केंद्र सरकार वहन करती थी जिससे राज्यों पर कोई किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ता था जबकि केंद्र सरकार के लाये जा रहे जी राम जी कानून में ग्रामीणों के लिए काम की कोई गारंटी नहीं है। इस योजना पर केंद्र का कहीं कोई नियंत्रण नहीं होगा। केंद्र सरकार इस योजना पर मात्र 40% राशि ही वहन करेगी शेष 60% राशि राज्यों को वहन करना होगा जिसके कारण पहले से ही कर्जे में दबे हुए राज्य 60% अपनी देनदारी से बचना चाहेंगे।
इस अवसर पर सुरेंद्र तिवारी, टीआर जनार्दन, मंगत साहू, प्रांजल तिवारी, मनोज शर्मा, शशिप्रभा गायकवाड़, सुशीला जोशी, रीता पांडेय, रूबी सलूजा, झम्मन बघेल, राजू साहू, सुनील नामदेव, प्रकाश ठाकुर, बहल वर्मा, ऋषि वर्मा, मोहित वर्मा, महानंद यदु, रमाकांत साहू, दिनेश जोशी, जगजीत सिंह, बलराम साहू, नारायण छाबड़ा, रग्घू तिवारी, राजकुमार बंजारे, निलेश राजपूत, सतीश मार्कण्डेय, विजय यादव, लाला कटारे, प्रकाश साहू, गुनेंद्र साहू, महेंद्र साहू, संजय वर्मा, कोमलपुरी गोस्वामी, प्रज्ज्वल वर्मा, जयप्रकाश राज, अतुल साहू आदि उपस्थित रहे।
