CG Political News: मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के कांग्रेसी, जमकर विरोध प्रदर्शन कर कही ये बात… गरमाई राजनीति

जिलाध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा का पूरा आर्थिक बोझ केंद्र सरकार वहन करती थी जिससे राज्यों पर कोई किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ता था जबकि केंद्र सरकार के लाये जा रहे जी राम जी कानून में ग्रामीणों के लिए काम की कोई गारंटी नहीं है। इस योजना पर केंद्र का कहीं कोई नियंत्रण नहीं होगा। केंद्र सरकार इस योजना पर मात्र 40% राशि ही वहन करेगी शेष 60% राशि राज्यों को वहन करना होगा जिसके कारण पहले से ही कर्जे में दबे हुए राज्य 60% अपनी देनदारी से बचना चाहेंगे।