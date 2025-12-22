22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

CG Political News: मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के कांग्रेसी, जमकर विरोध प्रदर्शन कर कही ये बात… गरमाई राजनीति

Political News: ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी देने वाले योजना मनरेगा का नाम बदलने से नाराज कांग्रेसियों ने शहर के सिग्नल चौक में भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Khyati Parihar

Dec 22, 2025

मनरेगा का नाम बदलने से नाराज कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

मनरेगा का नाम बदलने से नाराज कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Political News: ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी देने वाले योजना मनरेगा का नाम बदलने से नाराज कांग्रेसियों ने शहर के सिग्नल चौक में भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में हुआ जिसमें बेमेतरा जिले भर से आए सैकड़ो कांग्रेसी शामिल हुए। यहां कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का नाम परिवर्तन कर जी राम जी किए जाने पर अपना विरोध प्रकट किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि यह इस योजना का मात्र नाम परिवर्तन नहीं है बल्कि मोदी सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंक कर मनरेगा कानून के जो मुख्य आधार स्तंभ है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम की गारंटी मिलती है उसे दबे पांव छीनना चाहती है।

मनरेगा का नाम बदलने के पीछे का कारण यह है कि मनरेगा में लोगों को काम का अधिकार मिलता था ग्रामों को पूरी स्वतंत्रता थी कि वह अपनी आवश्यकता अनुसार ग्राम के विकास के लिए काम का चयन कर सकें। मजदूरों को उनके काम के बदले में पूरा वेतन दिया जाता था।

आर्थिक बोझ राज्य सरकार पर डाल रही केंद्र सरकार

जिलाध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा का पूरा आर्थिक बोझ केंद्र सरकार वहन करती थी जिससे राज्यों पर कोई किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ता था जबकि केंद्र सरकार के लाये जा रहे जी राम जी कानून में ग्रामीणों के लिए काम की कोई गारंटी नहीं है। इस योजना पर केंद्र का कहीं कोई नियंत्रण नहीं होगा। केंद्र सरकार इस योजना पर मात्र 40% राशि ही वहन करेगी शेष 60% राशि राज्यों को वहन करना होगा जिसके कारण पहले से ही कर्जे में दबे हुए राज्य 60% अपनी देनदारी से बचना चाहेंगे।

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी रहे उपस्थित

इस अवसर पर सुरेंद्र तिवारी,  टीआर जनार्दन, मंगत साहू, प्रांजल तिवारी, मनोज शर्मा, शशिप्रभा गायकवाड़, सुशीला जोशी, रीता पांडेय, रूबी सलूजा, झम्मन बघेल, राजू साहू, सुनील नामदेव, प्रकाश ठाकुर, बहल वर्मा, ऋषि वर्मा, मोहित वर्मा, महानंद यदु, रमाकांत साहू, दिनेश जोशी, जगजीत सिंह, बलराम साहू, नारायण छाबड़ा, रग्घू तिवारी, राजकुमार बंजारे, निलेश राजपूत, सतीश मार्कण्डेय, विजय यादव, लाला कटारे, प्रकाश साहू, गुनेंद्र साहू, महेंद्र साहू, संजय वर्मा, कोमलपुरी गोस्वामी, प्रज्ज्वल वर्मा, जयप्रकाश राज, अतुल साहू आदि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण पर सियासी तकरार तेज, राहुल गांधी के बयान पर डिप्टी CM शर्मा बोले- इटली के चश्में से नहीं दिखेगा, भारत का चश्मा लगाए
रायपुर
राहुल गांधी के प्रदूषण बयान पर सियासत गर्म (फोटो सोर्स- X हैंडल)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 10:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG Political News: मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के कांग्रेसी, जमकर विरोध प्रदर्शन कर कही ये बात… गरमाई राजनीति

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सार्वजनिक शौचालय की दुकान में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन

सार्वजनिक शौचालय की दुकान में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बेमेतरा

CG Rice Ghotala: छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू हुई सरकारी चावल की तस्करी, वाहन छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर

CG Rice Ghotala: छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू हुई सरकारी चावल की तस्करी, वाहन छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर
बेमेतरा

BJP नेता के खिलाफ FIR दर्ज… ड्यूटी के दौरान सुपरवाइजर कर्मचारी को थप्पड़ मारा, जानें क्या है पूरा मामला?

BJP नेता के खिलाफ FIR दर्ज (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बेमेतरा

NH-30 पर तस्करी का भंडाफोड़! रायपुर से प्रयागराज जा रहा ट्रक पलटा, मिला अवैध गांजा का जखीरा, ड्राइवर फरार

रायपुर से प्रयागराज जा रहा ट्रक पलटा (photo source- Patrika)
बेमेतरा

शराब दुकान में तोड़फोड़, 8 लोगों ने जमकर मचाया उत्पात, कर्मचारियों को पीटा

CG News, CG Liquor shop
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.