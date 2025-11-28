छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट विवाद गरमाया! कांग्रेस का बड़ा आरोप, बोली- वोटर लिस्ट से विधायकों के नाम काट रही BJP

नक्सली हिड़मा के एनकाउंटर और कांग्रेस के कथित समर्थन के आरोप पर पायलट ने साफ लफ्जों में खारिज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा नक्सलवाद, आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला किया है। हमारे नेताओं ने जान गंवाई, लेकिन सर नहीं झुकाया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से हमारी पूरी पीढ़ी खो गई। हम कैसे समर्थन करेंगे? हिंसा का सहारा लेने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। देश और राष्ट्र सुरक्षा सबसे ऊपर है।