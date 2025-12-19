Paddy Procurement: किसानों को मिली बड़ी राहत, जिले के 56 धान खरीदी केंद्रों में बढ़ाई गई प्रतिदिन की लिमिट

मिली जानकारी के अनुसार धान खरीदी की प्रतिदिन सीमा में 200 से 400 क्विंटल तक की वृद्धि की गई है, जिससे जिले के 30 हजार से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं बस्तर संभाग के स्तर पर लगभग 80 हजार से ज्यादा किसान इस निर्णय से राहत महसूस कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि खरीदी सीमा कम होने से वे आर्थिक और मानसिक दबाव में थे। उन्होंने शासन से शेष केंद्रों की सीमा भी शीघ्र बढ़ाने की मांग की है, ताकि धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारु और पारदर्शी ढंग से पूरी हो सके।