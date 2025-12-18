नगर निगम की बड़ी उपलब्धि, 58 लाभार्थियों को मिला 62.19 लाख का भुगतान

आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही इन हितग्राहियों के खातों में भी राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रथम चरण और 2.0 के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों में कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। नियमानुसार नींव, लिंटल, छत और पूर्णता स्तर पर निर्माण कार्य पूरा होने पर शत-प्रतिशत अनुदान राशि जारी की जा रही है, ताकि हितग्राहियों को निर्माण में किसी तरह की आर्थिक बाधा न आए।