जगदलपुर

नगर निगम की बड़ी उपलब्धि, 58 लाभार्थियों को मिला 62.19 लाख का भुगतान

Urban housing scheme: नगर निगम ने शहरी आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 18, 2025

शहरी आवास योजना को गति (photo source- Patrika)

शहरी आवास योजना को गति (photo source- Patrika)

Urban housing scheme: नगर निगम ने पात्र शहरी हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। योजना के अंतर्गत अब तक 58 हितग्राहियों को कुल 62.19 लाख रुपए की अनुदान राशि का भुगतान एसएनए स्पर्श प्लेटफॉर्म के माध्यम से सफलतापूर्वक कर दिया गया है।

Urban housing scheme: शत-प्रतिशत अनुदान राशि जारी

यह पूरी राशि डीबीटी के जरिए सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंची है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार आगामी चरण में 24 अतिरिक्त हितग्राहियों को 16.46 लाख रुपये की अनुदान राशि का भुगतान किया जाना है। इसके लिए संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय में बिल प्रस्तुत कर दिया गया है।

आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही इन हितग्राहियों के खातों में भी राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रथम चरण और 2.0 के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों में कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। नियमानुसार नींव, लिंटल, छत और पूर्णता स्तर पर निर्माण कार्य पूरा होने पर शत-प्रतिशत अनुदान राशि जारी की जा रही है, ताकि हितग्राहियों को निर्माण में किसी तरह की आर्थिक बाधा न आए।

इस बीच, कुछ मामलों में आधार सीडिंग और बैंक खाता लिंकिंग से जुड़ी तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि इन अड़चनों को दूर करने के लिए संबंधित विभागों और बैंकों के साथ समन्वय कर लगातार काम किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे।

अनुदान राशि में कमी नहीं: निगम

Urban housing scheme: नगर पालिक निगम की ओर से कहा गया कि अनुदान राशि में किसी प्रकार की कमी नहीं है और सभी पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ देना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

नगर निगम का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सभी के लिए आवास के लक्ष्य को धरातल पर उतारने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। आने वाले समय में और अधिक हितग्राहियों को पक्के मकान उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में निगम प्रतिबद्धता के साथ काम करता रहेगा।

Published on:

18 Dec 2025 11:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / नगर निगम की बड़ी उपलब्धि, 58 लाभार्थियों को मिला 62.19 लाख का भुगतान

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

