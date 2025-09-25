CG Job Recruitment: निकायों में रिक्त पदों पर होगी सीधी भर्ती, शासन ने पत्र जारी कर मांगी जानकारी…

गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 10 वर्षों से नगरीय निकायों का सेटअप पुनरीक्षित नहीं हुआ है। इस दौरान निकायों का क्षेत्रफल और कामकाज तो कई गुना बढ़ा, लेकिन कर्मचारियों की संख्या जस की तस रही। यही वजह है कि कामकाज प्रभावित हो रहा है और मानव संसाधन की भारी कमी महसूस की जा रही है।