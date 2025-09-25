CG Job Recruitment: निकायों में रिक्त पदों पर होगी सीधी भर्ती, शासन ने पत्र जारी कर मांगी जानकारी…

CG Job Recruitment: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। प्रदेशभर के सभी नगरीय निकायों – नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर अब सीधी भर्ती की जाएगी।
नगरीय प्रशासन संचालनालय ने इसके लिए सभी निकायों को पत्र जारी कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि हर निकाय अपने-अपने रिक्त पदों का ब्यौरा तुरंत भेजे। साथ ही, सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एमआईसी और सामान्य सभा से संकल्प पारित प्रस्ताव भी अनिवार्य रूप से भेजना होगा।
गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 10 वर्षों से नगरीय निकायों का सेटअप पुनरीक्षित नहीं हुआ है। इस दौरान निकायों का क्षेत्रफल और कामकाज तो कई गुना बढ़ा, लेकिन कर्मचारियों की संख्या जस की तस रही। यही वजह है कि कामकाज प्रभावित हो रहा है और मानव संसाधन की भारी कमी महसूस की जा रही है।
सरकार अब निकायों का सेटअप पुनरीक्षित करने के साथ-साथ खाली पदों पर सीधी भर्ती की योजना पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि इससे न केवल शहरी प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
लंबे समय से इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं की निगाहें अब सरकार के इस फैसले पर टिकी हुई हैं। भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसका एलान आने वाले दिनों में किया जा सकता है।