धान खरीदी में डिजिटल क्रांति! CM साय की नीति से किसानों को मिला पूरा भुगतान, जानें पूरी डिटेल…

समय पर भुगतान मिलने से किसान नई फसल के लिए बेहतर निवेश कर पा रहे हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। राज्य भर के उपार्जन केंद्रों पर सुव्यवस्थित व्यवस्था ने ग्रामीणों का भरोसा जीता है। जोधन केंवट ने कहा, "सरकार की इस किसान हितैषी नीति से हमारी तकदीर बदल गई है। अब हम बिना चिंता के खेती पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति छत्तीसगढ़ को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत बनाएगी और अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होगी।