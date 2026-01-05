CG Suspended News: शिक्षा व्यवस्था पर सवाल! स्कूल में शराबखोरी और वीडियो कांड, दो शिक्षक निलंबित…

CG Suspended News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शिक्षा विभाग ने शासकीय स्कूल में अनुशासनहीनता और लापरवाही के मामलों को गंभीरता से लेते हुए एक शिक्षिका और प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है। दोनों शिक्षकों को मुख्यालय अटैच करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। मामले में प्रधान पाठक के खिलाफ दीर्घ शास्ति और शिक्षिकाओं के विरुद्ध लघु शास्ति की अनुशंसा भी की गई है।