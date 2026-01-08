PM Awas Yojana: वर्षों का सपना हुआ साकार, 67 लोगों को आवास मिलने पर हितग्राहियों ने जताया आभार(photo-patrika)
PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के नगर पालिक निगम अंबिकापुर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक “मोर मकान–मोर चिन्हारी” (AHP) अंतर्गत निर्माणाधीन आवास परियोजना में 67 पात्र हितग्राहियों को लॉटरी पद्धति से आवासों का आबंटन किया गया।
यह प्रक्रिया सुभाषनगर क्षेत्र स्थित निर्माण स्थल पर पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। आवास आबंटन कार्यक्रम नगर निगम आयुक्त डी.एन. कश्यप के निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसमें हितग्राहियों के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला।
लॉटरी प्रक्रिया के दौरान अपर कलेक्टर अमृत लाल ध्रुव सर सहित नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूर्ण किया गया, ताकि किसी प्रकार की आपत्ति या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।
नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुभाषनगर क्षेत्र में कुल 17 ब्लॉकों में 493 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 12 ब्लॉकों के 348 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 5 ब्लॉकों के 145 आवास फिनिशिंग स्टेज में हैं। शेष आवासों को शीघ्र ही पूर्ण कर पात्र हितग्राहियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम द्वारा पूरी परियोजना को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के प्रयास लगातार जारी हैं।
नगर निगम आयुक्त डी.एन. कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों को सुरक्षित और पक्का आवास उपलब्ध कराना है।
इसी उद्देश्य के तहत “मोर मकान–मोर चिन्हारी” योजना में पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आवासों का आबंटन किया जा रहा है।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर अमृत लाल ध्रुव ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
लॉटरी के माध्यम से आवास मिलने पर हितग्राहियों ने शासन और नगर निगम के प्रति आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि वर्षों से पक्के मकान का सपना देख रहे परिवारों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि आगामी चरणों में भी आवास आबंटन की प्रक्रिया इसी तरह पारदर्शी ढंग से की जाएगी और शेष आवास पूर्ण होते ही अन्य पात्र हितग्राहियों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा।
