PM Awas Yojana: वर्षों का सपना हुआ साकार, 67 लोगों को आवास मिलने पर हितग्राहियों ने जताया आभार

लॉटरी के माध्यम से आवास मिलने पर हितग्राहियों ने शासन और नगर निगम के प्रति आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि वर्षों से पक्के मकान का सपना देख रहे परिवारों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि आगामी चरणों में भी आवास आबंटन की प्रक्रिया इसी तरह पारदर्शी ढंग से की जाएगी और शेष आवास पूर्ण होते ही अन्य पात्र हितग्राहियों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा।