CG Ration Shop: कभी सर्वर तो कभी टाइमिंग का खेल, जिले में 650 से ज्यादा दुकानें नियमित रूप से नहीं खुल रहीं

करीब 8 माह पहले सभी राशन दुकानों की पॉस मशीनों को बदल दिया गया है। इसमें लाखों रुपए खर्च हुए। रायपुर में 650 से अधिक दुकानें हैं। इस लिहाज से इतनी ही संख्या में पॉस मशीनें लगाई गई। बताया जाता है कि पुरानी पॉस मशीनों में कोई खराबी नहीं थी और न ही तकनीकी समस्या थी। इसके बाद भी सभी मशीनों को बदल दिया गया। अब नई पॉस मशीनों में सर्वर फेल होने की समस्या हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी हर महीने की 1 और 2 तारीख को होती है। इस दिन अधिकांश दुकानों में सर्वर फेल रहते हैं।